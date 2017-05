Ausgabe Mai 2017

Noch vier Partien

Die Eishockey-WM der Herren, die seit 5. Mai läuft, geht in ihre ganz entscheidende Phase. Nach einem spielfreien Freitag finden in Köln die letzten vier Spiele statt. Am Samstag stehen die beiden Halbfinale auf dem Plan: das erste um 15.15 Uhr und das zweite um 19.15 Uhr. Tags darauf steigt zunächst ab 16.15 Uhr das Spiel um Platz drei und um 20.45 Uhr wird das Finale angepfiffen.

20.5. bis So 21.5., Lanxess-Arena