Ausgabe Mai 2017

Die niederländische Sängerin Masha Bijlsma steht für traditionsbewussten, aber dennoch zeitgemäßen Jazz. Begleitet wird die energiegeladene und ausdrucksstarke Künstlerin an diesem Abend von einem exzellenten Trio: Martin Sasse am Klavier, Jasper Somsen am Kontrabass und Dries Bijlsma am Schlagzeug. Unterstützt werden sie von den großartigen Posaunisten Bart van Lier und Andy Hunter.

20.5., 20h, Altes Pfandhaus