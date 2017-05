Ausgabe Juni 2017

17.6., 24h, Odonien

Woo York haben sich ungefähr zur gleichen Zeit wie 200 im Jahr 2009 entschlossen, nicht nur zu nehmen, was einem die Technokultur bietet, sondern auch etwas zurückzugeben – in Form von toller elektronischer Musik. Die Tracks der Ukrainer sind u. a. auf so bekannten Labels wie Soma, Dystopian und Life and Death erschienen. Weitere Künstler der Nacht sind u. a. Sebastian Kratzke, Marcel Mosch, Robin Feldmann und Dirk Middeldorf.