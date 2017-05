Ausgabe Juni 2017

Im Rahmen des 30. Kölner Sommerfestivals wird das preisgekrönte Künstlerkollektiv Familie Flöz erstmals nach 25 Jahren wieder in Köln gastieren. Mit seiner dritten Produktion „Teatro Delusio“ gibt das Maskentheater einen Einblick in den Raum zwischen Bühne und Hinterbühne. So erzählen die Theaterschaffenden in ihrem aktuellen Stück vom Leben im Schatten der Scheinwerfer und von der wundersamen Verbindung zu den Brettern, die den Bühnenarbeitern die Welt bedeuten. Ohne Worte, nur durch eine beispielgebende Symbiose von Maske und Spieler wird Teatro Delusio dabei zu einer Liebeserklärung an das Theater selbst und begeistert nicht nur durch das Zusammenspiel von Poesie, Komik und Phantasie. Vielmehr ist es das harmonische Ergebnis eines kollektiven Arbeitsprozesses von Schauspielern, Musikern, Tänzern, Regisseuren, Maskenbauern, Lichtdesignern, Kostümbildnern, Bühnenbildnern und Dramaturgen, an dessen Ende die drei Darsteller der Familie Flöz ganze 29 Figuren erschaffen und durch dramatische Wendungen, raffinierte Kostüme sowie durchdachte Effekte das Publikum in eine faszinierende Welt entführen. Nach 600 erfolgreichen Aufführungen in 29 Ländern erwacht die kraftvolle Illustration der Theaterwelt mit all ihren Stoffen, Genres und Persönlichkeiten nun auch in der Kölner Philharmonie zum Leben. Vor den Augen der Zuschauer kämpfen die Charaktere in dramatischen Szenen um das eigene Glück, bis sie vollkommen unerwartet selbst im Scheinwerferlicht stehen.

Familie Flöz, Teatro Delusio, 22. + 23.7, Sa 20h, So 14h, Kölner Philharmonie, 36-63,50€ zzgl. Gebühren, weitere Infos: www.bb-promotion.com/koelner-sommerfestival/