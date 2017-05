Ausgabe Juni 2017

10.6., 23.30h, Gewölbe

Das letztjährige Debütalbum von Moscoman hieß „Shot in the Light“ und war tatsächlich ein Lichtblick in Sachen groovender Experimentierfreudigkeit. Derzeit ist er vor allem live mit Band unterwegs, doch auch als DJ ist Moscoman ein Meister der discoiden Zauberei. Lazaros gilt als einer der vielversprechendsten Newcomer zurzeit und wird ebenfalls hinter den Decks stehen – wie auch die feinen Tierchen Philipp Fein und Franca.