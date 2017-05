Ausgabe Juni 2017

24.6., 23h, YUCA

Wenn sich ein New Yorker DJKollektiv und eine brasilianische Lifestyle-Marke zu einem gemeinsamen Musikprojekt zusammenschließen, dann deutet alles auf einen heißen und rhythmischen Sommer hin. Ipanema, bekannt für modische Foot- und Beachwear, und das New Yorker DJ-Kollektiv Turntables on the Hudson (TOTH), angeführt vom legendären DJ Nickodemus und MC und Percussionist Nappy G, starten eine umfangreiche Kooperation. Unter dem Namen Turntables on Ipanema wird es z. B. eine Live- Tour durch sechs deutsche Clubs geben. Neben diesen Events bietet Ipanema seinen Fans noch einiges mehr. Eigens für die Tour wurde von der TOTH-Crew unter ihrem Label Wonderwheel Records eine CD mit 13 teils exklusiven, für die Kooperation produzierten Tracks aufgelegt. Besonderer Clou: Die CD ist streng limitiert. Es gibt lediglich 1971 Exemplare; dies entspricht dem Gründungsjahr von Ipanema. Jede CD wurde von Hand nummeriert und ist damit ein wahres Unikat.