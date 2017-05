Filmgenuss im Freien

Ausgabe Mai 2017

Open-Air-Kinos in der Domstadt

Vielen Filmfans graust es sicherlich vor dem Gedanken, die Sommerblockbuster während der schönen Tage in einem stickigen Kinosaal anschauen zu müssen. Natürlich gibt’s da leckeres Eis um sich zumindest ein wenig abzukühlen und klimatisiert sind die großen Lichtspielhäuser meist auch, aber dennoch überzeugt das vielleicht nicht jeden. Wer im Sommer also weder auf die neuesten Filme noch auf frische Luft und Sonne verzichten will, der sollte einmal in die Liste der Kölner Open-Air-Kinos des KStAs reinschauen. Das dazugehörige Programm findet sich außerdem auch direkt dort.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von KStA.de.