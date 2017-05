Song to Song

Ausgabe Juni 2017

USA 2017, R: Terence Malick; D: Michael Fassbender, Ryan Gosling; Start: 25.5.

Drama Die junge Musikerin Faye beginnt in Austin, Texas, nicht ohne Hintergedanken an die eigene Karriere, eine Affäre mit dem einflussreichen Produzenten und Musikmogul Cook. Auf einer Party des Musikproduzenten lernt sie den talentierten Songwriter BV kennen, Cooks neueste Entdeckung. Ohne dass BV von Fayes Beziehung zu dem Produzenten weiß, werden die beiden ein Liebespaar. Doch die Dreiecksgeschichte geht nicht lange gut. BV kommt hinter Fayes Geheimnis und schon bald werden in der regen Musikszene der texanischen Metropole die Karten von Liebe und Karriere neu gemischt. Regisseur Terrence Malick präsentiert auch legendäre Musiker wie Patti Smith, Iggy Pop oder die Red Hot Chili Peppers in Gastauftritten. Trotz des authentischen Settings und der geballten Starpower gerät auch Malicks neuester Film zur faden Nabelschau. -ic