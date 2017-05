Wenn Du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie

Ausgabe Juni 2017

USA 2017, R: Ry Russo-Yung; D: Zoey Deutch, Cynthy Wu; Start: 1.6.

Drama An ihrer Highschool sind die IT-Girls Lindsay, Ally, Elody und Samantha die Stars. Entsprechend großmäulig entscheidet das Quartett, wer angesagt ist und wer geschmäht wird. Besonders die Außenseiter der Schule werden zum Opfer ihrer fiesen Streiche. Bis am Abend nach einer Party Sam bei einem Autounfall ums Leben kommt. Am nächsten Morgen wacht sie allerdings auf, als wäre nichts geschehen. Bald begreift Sam, dass sie den Tag ihres Todes immer wieder durchlebt. Anfangs ist sie verzweifelt, bis sie die Zeitschleife als Chance begreift, die Dinge in ihrem Leben zu hinterfragen und zu verändern, und sieht ihre Clique und ihre Opfer mit anderen Augen. Der Film überträgt das Schema von „Und täglich grüßt das Murmeltier“ überzeugend in ein Young-Adult-Drama. -nr