Ausgabe Juni 2017

USA 2017, R: Patty Jenkins; D: Gal Gadot, Chris Pine; Start: 15.6., Cinedom, Filmpalast

Fantasy-Action Nachdem Gal Gadot als Wonder Woman in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ vielversprechend in das Universum der DC-Kinohelden eingeführt wurde, bekommt die älteste Superheldin aus der Comic- Schmiede von DC nun ihren ersten großen Kinofilm. Die schöne Zeustochter Diana lebt auf der Insel der Amazonen, wo es keine Männer gibt. Entsprechend groß ist die Aufregung, als sie dort am Strand den amerikanischen Kampfpiloten Steve Trevor birgt, der ihr von einem großen Krieg berichtet, der zurzeit die Welt in Tod und Verderben stürzt. Diana bekommt den Auftrag, den Mann wieder in seine Welt zu überführen. -ic