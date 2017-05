Too Good To Go: Teller statt Tonne!

Ausgabe Mai 2017

App rettet Lebensmittel kurz vor Ladenschluss

Gemeinsam dafür sorgen, Lebensmittel vor dem Müll zu retten – dafür steht „Too Good To Go“. Mit der kostenfreien App gibt es für den Kunden vollwertige Mahlzeiten zum reduzierten Preis und der Umwelt wird dabei noch Gutes getan: Restaurants, Cafés, Supermärkte und Bäckereien verkaufen das Essen, das kurz vor Ladenschluss übrig ist. Kunden lassen sich teilnehmende Partnerbetriebe in der Nähe anzeigen und suchen sich ein Geschäft aus. Anschließend bezahlen sie das Essen direkt in der App per Kreditkarte oder PayPal und holen es im angegebenen Zeitraum ab – in einer umweltfreundlichen Verpackung aus biologisch abbaubarem Zuckerrohr. Das Ergebnis: Teller statt Tonne!

Die Vorteile: Die Lebensmittelverschwendung wird reduziert und CO2-Emissionen minimiert. Während die Kunden ein günstiges Essen erhalten (in Köln circa zwei bis vier Euro pro Essen), sichert die App den Partnerbetrieben zusätzliche Einnahmen. Diese können dabei einfach festlegen, wie viele Portionen, zu welchen Zeiten angeboten werden und die Informationen je nach Bedarf individuell anpassen.

Das 2015 in Dänemark gegründete und mit dem World Summit Award 2016 ausgezeichnete Unternehmen ist in sieben Ländern aktiv. Allein in Deutschland zählt Too Good To Go über 500 Partnerbetriebe und konnte bereits 40.000 Mahlzeiten retten – international sogar über eine Millionen.