Premiere in Weidenpesch

Ausgabe Juni 2017

EQUORIUS und bunte hunde auf der Galopprennbahn

Hunde- und Pferdefreunden steht in der Zeit vom 15. bis 18. Juni ein Highlight im Kölner Terminkalender bevor. Die Messe „EQUORIUS“ wird gemeinsam mit dem Festival „bunte hunde“ hier ihre Zelte aufschlagen. Das neue Format verbindet ein nationales Springturnier und faszinierende Hundeshows mit zwei exklusiven Verkaufsmessen. Diese bieten mehr als 100 Verkaufsstände, an denen Hundehalter und Reitbegeisterte alles finden, was sie für ihr Hobby und ihre vierbeinigen Freunde brauchen. Darüber hinaus präsentieren sich auf dem Rennbahngelände Vereine und Verbände sowie vielfältige Aussteller.

EQUORIUS & bunte hunde, 15.-18.6., Galopprennbahn Weidenpesch, tägl. 10-19h, www.equorius.de, www.buntehundefestival.de