Adolf Erbslöh: Der Avantgardemacher

Ausgabe Juni 2017

Der Künstler dahinter

In New York geboren, in Wuppertal aufgewachsen, in München viel für die Kunst bewirkt: Adolf Erbslöh gilt als Wegbereiter der Klassischen Moderne. Als Förderer verhalf er Künstler-Kollegen zu Ausstellungen und mit Marianne von Werefkin, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky und Wladimir Bechtejeff war er an der Gründung der „Neuen Künstlervereinigung München“ beteiligt. Aus der ging später die expressionistische Künstlergruppe Der Blaue Reiter hervor. Dem „Avantgardemacher“ widmet das Von der Heydt-Museum jetzt eine umfassende Ausstellung, die seinen eigenen Malstil ins Zentrum rückt. Erbslöhs Werke leben von der Leuchtkraft der Farbe und einem klar strukturierten, räumlichen Aufbau.

11.4.-20.8., Von der Heydt-Museum, Wuppertal, vdh.netgate1.net/Erbsloeh_-_der_Avantgardemacher

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!