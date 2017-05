Düsseldorfer Literaturtage

Ausgabe Juni 2017

Versöhnende Worte

Wer Bücher liebt, gerne über die Königsallee flaniert und es genießt, an jeder Ecke kulturelle Kleinode zu entdecken, der freut sich wahrscheinlich schon seit Monaten auf den Juni. Denn im schönen Frühsommer findet, umrahmt von den Düsseldorfer Literaturtagen, der Bücherbummel statt.

Gebummelt werden kann an vier Tagen, vom 8. bis zum 11. Juni. Buchhandlungen, Verlage und Antiquariate laden ein weiteres Mal dazu ein, die Hausbibliothek aufzustocken. Künstler, Musiker und Gastronomen sorgen währenddessen für buntes Treiben auf Düsseldorfs Prachtmeile. Im Lesezelt zum Beispiel bekommen Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, Selbstverfasstes darzubieten. Frank Schablewski ist dort am am 11.6. zu sehen. Der Dichter hat musikalische Vertonungen seiner Werke im Gepäck. Der Nachwuchs wird im Kinderlesezelt bespaßt, hier stehen Märchen und andere phantastische Geschichten auf dem Programm. Walking Acts mischen unterdessen die flanierenden Besucher auf – die Putzraben etwa, die sich, mit Besen und Kehrblech bewaffnet, um die Ordnung auf der Straße kümmern. Aber natürlich steht das geschriebene Wort im Mittelpunkt, und das nicht zu knapp: Unter dem Motto „Liberté“, das in diesen Tagen treffender nicht hätte gewählt sein können, finden in der ganzen Stadt Lesungen statt. Am 8.6. ist Wiglaf Droste auf der Bühne im zakk zu Gast. „Wasabi nur getan“ heißt sein aktueller Gedichtband, und in guter alter Droste-Manier verzückt er sein Publikum. Die Krimi-Bahn rollt am 11.6. los, an Bord ist dann Daniela Wander, die ihren Mitpassagieren aus ihrem Luther-Krimi „Tod in Wittenberg“ vorliest. Die junge Wienerin Stefanie Sargnagel kommt am 12.6. im zakk. Ursprünglich Studentin der bildenden Künste, fing sie vor einigen Jahren an, ihre (mitunter brillanten) Gedanken aufzuschreiben. Heraus kommen oft wütende, manchmal zynische, aber immer spannende Texte. Dem Motto der Freiheit entsprechend ist selbstverständlich auch die Geflüchteten-Thematik im Programm zu finden. Am 17.6. spricht zum Islamwissenschaftler Stefan Weidner im Literaturbüro über die Poesie als Teil der Weltversöhnung. toc

6.-.18.6., Bücherbummel 8.-11.6., buecherbummel-auf-der-koe.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!