Florian Simbeck „Guten Morgen“

Ausgabe Juni 2017

Überlebenskünstler

In viele Rollen ist Florian Simbeck bislang geschlüpft: Bekannt wurde er als „Stefan“ mit seinem Counterpart Erkan. Als SPD-Kandidat unternahm er sogar einen kurzen Ausflug in die Politik. Jetzt kehrt der Comedian zu seinen Karrierewurzeln zurück und spielt sich selbst. Simbeck erlaubt in seinem Programm tiefe Einblicke in den Alltag eines Ehemannes und Vaters zweier Teenager: Von seinen hilflosen Versuchen, cool auf seine Kinder zu wirken bis hin zu der ewigen Traumatisierung durch Frauen. Die Gäste erwartet ein 90-minütiger Crashkurs zum Thema „Wie werde ich im Kampf mit dem Alltag zum Überlebenskünstler“. dyz

6.6. Theateratelier Takelgarn, Düsseldorf

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

