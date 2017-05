INVENTUR 2 – Contemporary Dance & Performance

Ausgabe Juni 2017

Tanzszene auf dem Prüfstand

Es gibt viel zu besprechen! Nach zwölf Jahren frischen Akteure, Theoretiker und Praktiker die Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Tanz- und Performancekunst auf. Vor welche Gefahren stellt die Wirtschaftslage die Szene? Wie wirken sich Krieg und Globalisierung aus? Von Theorie über Praxis bis hin zur Macht des Tanzes geht es am 3.6. Aus verschiedenen Perspektiven nehmen internationale Gäste in Panels, Lesungen und Live Acts die Bewegungskunst unter die Lupe. Im Rahmen der Konferenz ist Künstler Raimund Hoghe mit seiner Produktion „Ich räume auf“ am 1.6. zu sehen, am 2.6. der syrische Choreograph Mithkal Alzghair mit „Displacement“. dyz

1.-3.6., tanzhaus nrw, Düsseldorf, Details und Registrierung unter wwww.tanzhaus-nrw.de

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!