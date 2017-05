VORFREUDE rocken!

Ausgabe Juni 2017

Howling

Sänger Ry X kommt aus der Folk-Pop-Ecke – sein Partner Frank Wiedemann ist erfolgreicher Electronica-Künstler. Ihre musikalische Kombi ist magisch!

27.6., 21h, Gloria Thater Köln

Tommy Engel: „Klein, Fein auf‘m Rhein 2017“

Die Konzerte in der intimen Atmosphäre des Schiffs am Stromkilometer 683,5 in Rodenkirchen sind extrem

beliebt. Schnell Tickets sichern!

26.–29.6., Rhein Roxy Köln-Rodenkirchen

Mehrere Bühnen, dutzende Künstler – die Bonner „Rockaue“ geht in die dritte Runde. Mit dabei sind

dieses Jahr: In Extremo, Blues Pills, Callejon, Kyle Gass Band und Heisskalt.

8.7., 12h, Rheinaue Bonn

Lucke mischt die große Politik auf und sich ein. Musikalisch, frech und haarscharf an einigen Paragrafen

vorbei.

16.6., 20h, Bürgerhaus Stollwerck Köln

Div. Termine

6. – 11.6., PHIL.COLOGNE, div. Locations

15.6., L.A. – KING OF BEASTS TOUR 2017, MTC Köln

15. – 18.6., EQUORIUS & BUNTE HUNDE – DIE MESSE FÜR PFERD, REITER UND HUND,

Galopprennbahn Köln

23.6., SPANISCHE NACHT, Kölner Philharmonie

Bis 2.7., KUMEDEVolksbühne am Rudolfplatz

