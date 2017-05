Für alle die Meer wollen

Ausgabe Juni 2017

Die schönsten Strände direkt um die Ecke

Nachdem wir in Köln gerade einen der heißesten Maitage der Geschichte hinter uns gelassen haben, kroch sicher in dem ein oder anderen das “Meerweh” hoch. Sicher, die Badeseen rund um Köln haben gewiss ihre Reize, aber so manchen verlangt es einfach nach etwas Meer. Salzige Luft, lange Strände und Wellen sind jedoch nicht so weit entfernt wie man denkt. Es muss nicht immer gleich das Mittelmeer sein. Wer es dieser Tage schafft, einen Kurzurlaub dazwischen zu schieben, dem seien diese Strandvorschläge des KStA ans Herz gelegt – garantiert nur ein paar Auto- statt Flugstunden entfernt.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von KStA.de.