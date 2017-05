Lebensmittelkauf im Internet

Ausgabe Juni 2017

Produkte, Konzepte und Vorteile

Einkaufsangebote im Internet erfreuen sich in mehreren Sektoren zunehmender Beliebtheit. Eine Branche, in der die Trends zum Online-Kauf nur langsam an Fahrt aufnehmen, ist der Online-Lebensmittelkauf. Gleichzeitig wächst das Angebot an frischen Lebensmitteln, fertig zubereiteten Speisen, Rezepten und anderen Produkten, während die Lieferungen schnell und sicher versandt werden können. Besonders für Personen, die wenig Zeit oder Möglichkeiten für den klassischen Einkauf haben, ergeben sich hieraus Vorteile.

Konzepte und Möglichkeiten

Online-Supermärkte und andere Anbieter sind zahlreich und insbesondere Start-ups erkennen das Potential des Nahrungsmittelsektors. So haben sich verschiedene Konzepte, Produktsortimente und Zustellservices etabliert.

Als einer der ersten und größten Online-Supermärkte hat sich etwa der zur Deutsche Post DHL gehörende Anbieter AllyouneedFresh einen Namen gemacht. Dank der Zugehörigkeit zur Deutsche Post DHL bietet der Anbieter auch logistische Vorteile und einen schnellen Zustellservice.

Neben reinen Supermärkten im Internet finden sich auch Konzepte mit Foodboxen. Nahrung sowie Rezepte können frei Haus geliefert werden und nach bestimmten Kriterien zusammengestellt werden.

Ein zunehmendes beliebtes Konzept findet sich im Angebot vorausgewählter Zutaten inklusive Rezepten. Hierbei können Kunden die Speisen zu Hause kochen, nachdem sämtliche dafür erforderlichen Lebensmittel samt Rezept frei Haus geliefert wurden.

Das Internet-Angebot an Lebensmitteln bleibt nicht auf einzelne Zutaten und Rezepte beschränkt. Auch der Versand fertig zubereiteter Mahlzeiten ist bei Online-Anbietern möglich. Hierbei sind vor allem lokal ansässige Unternehmen Vorreiter, die innerhalb bestimmter Einzugsgebiete innerhalb von wenigen Stunden fertige Speisen an Kunden ausliefern können.

Zudem finden sich auch spezielle Anbieter für unterschiedliche Kundenansprüche. Darunter solche, die besonderen Wert auf Bio-Qualität legen oder solche, die in erster Linie Unternehmen beliefern.

Versand und Lieferzeiten



Die meisten Online-Supermärkte liefern bundesweit, während sich andere auf regionale Lebensmittelversorgung spezialisieren. Insbesondere in Großstädten und Ballungsgebieten wird das Angebot genutzt. Der Versand erfolgt, nachdem Kunden online Produkte ausgewählt haben und einen bestimmten Liefertermin genannt bekommen haben. Die meisten Anbieter schlagen freie Zeiträume vor, während manche auch die Vereinbarung von Wunschterminen ermöglichen. Der Versand erfolgt über Paketdienste oder Zustellservices.

Die Herausforderung der Lieferzeiten ist je nach Produktart und Standort hoch. Viele Dienstleister ermöglichen eine Zustellung innerhalb von ein bis zwei Tagen. In Ballungszentren bieten bestimmte Services auch schon die Zustellung am selben Abend an.

Vorzüge

Vorteile bietet ein Lebensmittelkauf im Internet in erster Linie in Form von reichhaltiger Auswahl und Zeitersparnis. Auch für Personen, die etwa berufsbedingt kaum Zeit zum Einkaufen finden, bieten Online-Lebensmittelhändler die Möglichkeit, frische und hochwertige Ware zu erwerben. Auf diese Weise wird Berufstätigen nach Feierabend der Gang in den Supermarkt erspart. Auch die zunehmende Bevölkerungsgruppe der Älteren profitiert von den Angeboten.

Die Zustellung direkt an die Hausadresse stellt zudem auch für andere Kunden eine besonders bequeme Variante des Lebensmittelkaufs dar. Es entfällt der Stressfaktor, der oftmals mit den langen Wartezeiten an den Kassen herkömmlicher Supermärkte verbunden ist. Auch gestaltet sich die Suche nach bestimmten Nahrungsmitteln mit wenigen Klicks einfacher als dies oftmals im Supermarkt vor Ort der Fall ist. Zwar sind Online-Angebote nicht immer günstig, zumal Versandkosten hinzuzurechnen sind. Doch wird dies oftmals durch die Zeitersparnis wieder aufgewogen.

