Rock ‘n’ Roll BBQ

Ausgabe Juni 2017

9.6., 17h, Wolkenburg, 22€

Die Genuss-Location Wolkenburg und der Szene-Club Blue Shell präsentieren am 9. Juni ein außergewöhnliches Programm. Wer an diesem Tag den jahrhundertealten Torbogen passiert, wird einen wundersamen Szenewechsel erleben. Im Innenhof des alten Schlossbaus lädt ein ausgewähltes BBQ- und Streetfood-Angebot ab 17 Uhr zum Schlemmen, Entdecken und Verweilen ein. Gegen 20 Uhr kommen die Gäste im großen Festsaal in den Genuss eines Live-Sets der großartigen Jakob Hansonis Band. Die Formation um den Grönemeyer-Gitarristen, die einst als Freizeit-Projekt entstand, spielte im vergangenen Herbst und Frühjahr ihre erste große Deutschland-Tournee mit ihrem David-Bowie-Tribute „Space Oddity“. Das Kölner Publikum darf an diesem Abend ein ganz besonderes Konzert erleben, Freunde des gehobenen Musikgeschmacks werden hier mit einer wunderbar mitreißenden Mischung aus vier Jahrzehnten Rock- und Pop-Geschichte voll auf ihre Kosten kommen. Als Highlight des Abends nehmen sie das Publikum im zweiten Set mit auf ihre „Space Oddity“, dem David-Bowie-Programm der Band, das schon längst in aller Munde ist. Begleitet wird dieses Set von Alan Bangs, dem legendären Musikmoderator. Er bereichert den Auftritt mit Soundcollagen, Anekdoten und Hintergrundinformationen zu und über den Thin White Duke. Im Blue Shell um Betreiber Rolf Kistenich debütierte und entstand nicht nur dieses spezielle „Space Oddity“-Programm, es ist vielmehr die Homebase der Band, wo sie regelmäßig ausverkaufte Konzerte spielt. So schließt sich der Kreis: „The Beauty & The Beast“, DJs und kreative Leitung des traditionsträchtigen blauen Lokals, werden den Abend mit Musik vom Plattenteller bis zum Morgengrauen die Krone aufsetzen.