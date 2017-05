Street Food Festival rund ums Helios 37

Ausgabe Juni 2017

Zwei Tage lang schlemmen und genießen

In dem kunstvoll gestalteten industriellen Umfeld des Helios 37 Geländes können Besucher beim Street Food Festival wieder einer Vielzahl an Street Food Anbietern beim Kochen, Braten und Frittieren über die Schultern schauen sowie die breitgefächerten Auswahl von individuellen Ständen und Foodtrucks erkunden. Hier gibt es handgemachte Köstlichkeiten – vegan, vegetarisch und mit Fleisch.

Gemeinsam mit PAPSTAR wird dabei wieder ein Gewinner für den Street Food Award gesucht. So können Besucher ihr persönliches Lieblings Street Food auf dem Festival unter #sfffavorite posten. Wer das beste Food-Bild veröffentlicht, darf sich auf den Award in der Kategorie „Best of Street Food“ freuen. Für die Kleinen gibt es einen Kinderspielbereich und DJs werden für gute Musik sorgen.

10.06., 12-20h. + 11.06, 12-22h, Helios 37, Eintritt: 2 €, www.street-food-festival.de