Asterix in Belgien

Ausgabe Juni 2017

Ausstellung zum 24. Band des Kult-Comics

Das Comic-Museum in Brüssel widmet dem 24. Band des Kult-Comics „Asterix und Obelix“ von 1979 eine eigene Ausstellung. Unzählige Male ließen die geistigen Väter von Asterix und Obelix ihre tapferen Gallier Abenteuer in halb Europa erleben. 1979 entschlossen sich Goscinny und Uderzo, von „Asterix bei den Belgiern“ zu erzählen. Schließlich war es Belgien, wo ihre gemeinsame Karriere 25 Jahre zuvor begann.

Jetzt können die Besucher in der humorvollen Schau viel über Land und Volk lernen: So können sie sich selbst ein Bild davon machen, ob die Belgier der Tapfersten der Gallier sind, wie Julius Caesar in „De bello Gallico“ behauptete, und erfahren, wie Brüssel und Pommes Frites entstanden sind. Schließlich treffen sie auf alte belgische Bekannte, darunter Schulze und Schultze aus dem anderen legendären belgischen Comic Tim und Struppi, die Radlegende Eddy Merckx sowie das Brüsseler Wahrzeichen Manneken Pis.

1.5. – 3.9, 10-18h, Comicmuseum Brüssel, 10 €, www.cbbd.be/de