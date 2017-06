„ICE AGE: Dem Mammut auf der Spur – Die Ausstellung“

Ausgabe Juni 2017

Manni, Sid, Diego und Scrat zum anfassen

Die Ausstellung „ICE AGE: Dem Mammut auf der Spur“ öffnet am 2. Juni die Tore im Odysseum Köln. Die internationale Wanderausstellung ist bis zum 5. November für das Publikum zu entdecken. Gigantische Gletscher, eisige Kälte und riesige Mammuts: Kaum eine Epoche der Vorzeit fasziniert so sehr wie die Eiszeit. Die beliebten ICE AGE-Filme haben die Faszination der Epoche und ihrer Kreaturen in der zeitgenössischen Popkultur eindrucksvoll wiederbelebt.

Mit der interaktiven Ausstellung „ICE AGE: Dem Mammut auf der Spur“ zum Thema Klimawandel und Ökosysteme, begeistert das Odysseum Köln Besucher aller Altersklassen. Auf den Spuren von Manni, dem Mammut, Sid, dem Faultier, Diego, dem Säbelzahntiger und – natürlich – dem urzeitlichen Eichhörnchen Scrat, kann man die bemerkenswerte Vielfalt der großen Säugetiere während der letzten Eiszeit erleben und eine Welt entdecken, die vor mehr als 10.000 Jahren bestand. Die vier populären ICE AGE-Helden bieten dem Besucher die Möglichkeit, interaktiv die wissenschaftlichen und spannenden Geheimnisse der Eiszeit und deren Auswirkung auf die Lebewesen unserer Welt zu erkunden und zu verstehen. An rund 30 einzigartigen Exponaten, darunter wissenschaftliche Stationen, ein Eis-Theater, lebensgroße Rekonstruktionen von gigantischen Eiszeittieren, die alle speziell für diese rund 1.200 qm große Ausstellung entwickelt wurden, sowie einer Vielzahl von originalen Fossilien, können passionierte Forscher erfahren, wie dieses Zeitalter die Erde veränderte.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass „ICE AGE: Dem Mammut auf der Spur“ in Zusammenarbeit mit dem Kreativ-Team der AWC AG und 20th Century Fox produziert wurde. Wir freuen uns, diese besondere Ausstellung erstmals präsentieren zu können. Den kleinen und großen Besuchern wird auf spielerische Art die ganze Faszination der Giganten der Eiszeit und ihre Auswirkung auf unsere Erde nähergebracht “,

so Andreas Waschk, Vorstand der AWC AG und Produzent der Ausstellung.