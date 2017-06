Ausgabe Juni 2017

Ausstellung zeigt Fundstück-Kreationen des spanischen Künstlers

Unter dem Titel „MIRÓ – Welt der Monster“ stellt das Max Ernst Museum Brühl des LVR das weniger bekannte plastische Werk des weltberühmten katalanischen Malers, Grafikers und Bildhauers Joan Miró vor. Die Ausstellung konzentriert sich auf sein bildhauerisches Schaffen in den 1960er und 1970er Jahren als er Fundstücken zu Figuren kombinierte, in Bronze goss und einige farbig bemalte. Für Joan Miró, der zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts zählt und für seine fantastisch-leuchtenden Bildwelten bekannt ist, bevölkern sie eine „traumhafte Welt lebender Monster“.

Das Herzstück der Ausstellung bilden die rund 40 bis zu drei Meter hohen Bronzeplastiken. Sie stehen in unmittelbarem Dialog mit ausgewählten großformatigen Gemälden und Arbeiten auf Papier und erlauben verblüffende Einblicke in das auf alle Gattungen übergreifende Schaffen. Die Ausstellung entsteht exklusiv in enger Zusammenarbeit mit der Fondation Maeght im südfranzösischen Saint-Paul-de-Vence.

3.9. – 28.1.2017, Max Ernst Museum, 10,50/6,50 €, www.maxernstmuseum.lvr.de