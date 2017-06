Die Seele baumeln lassen

Ausgabe Juni 2017

Die atmosphärischsten Beachbars in Köln

Erholung und Entspannung können so einfach sein. Wer sich nach eiskalten Getränken in Liegestühlen oder einer Partie Beachvolleyball sehnt, kann sich auch hier in Köln Abhilfe dafür schaffen, ohne gleich in einen Flieger in die Ferne steigen zu müssen. Bei schönstem Wetter Urlaubsflair direkt vor der Haustüre genießen – die Strandbars in der Domstadt machen es möglich. Eine Auswahl der erlesensten Locations in der Umgebung haben die Kollegen des KStAs zusammengetragen.

