Ausgabe Juni 2017

(K, F, 2016, R: Eric Summer & Éric Warin, FSK: 0, VÖ: 9.6.)

Félicies Füße wollen einfach nicht still stehen: Das 12-jährige Mädchen träumt von nichts anderem als Tänzerin zu werden. Doch in dem Waisenhaus, in dem sie aufwächst, hält man ihren tollpatschigen Bewegungsdrang für Unfug. Einzig der gleichaltrige Victor, dessen Traum ein berühmter Erfinder zu werden ebenfalls belächelt wird, glaubt an die zukünftige Ballerina.

Mit „Ballerina“ kommt jetzt ein wunderschöner, warmherziger Film für die ganze Familie ins Heimkino. Auf hinreißende Weise verbindet das Animationsmeisterwerk der französischen Produktionsfirma Quad („Ziemlich beste Freunde“) die Dramatik von „Billy Elliott“ mit dem Humor von „Ratatouille“. Mit einem Budget von 28 Millionen Dollar beweist „Ballerina“, dass es jenseits von Disney und Pixar noch jede Menge Raum gibt. Und nicht zuletzt ist der Film auch eine bildgewaltige, opulent animierte Liebeserklärung an Paris und die faszinierende Welt des Balletts.

Für die Synchronstimmen konnte mit Maria Erich als Félicie, Max von der Groeben als Victor und Joachim Llambi als der strenge Tanzlehrer Mérante ein hervorragendes Ensemble gefunden werden.

