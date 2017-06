3. Smart Racing Cologne – Seifenkistenrennen Köln Nippes

Ausgabe Mai 2017

Der ConAction e. V. lädt zum Vorentscheid der Deutschen Meisterschaft

Über 100 Starter, 20 Piloten aus Kölner Schulen und ihre imponierenden Seifenkisten – bereits zum dritten Mal veranstaltet der Jugendhilfe- und Bildungsträger ConAction e.V. das Smart Racing Cologne. Viele der Seifenkisten stammen aus den über 60 vom Verein betreuten Praxisstationen an 13 Kölner Schulen. Das Besondere: Schüler der 8. bis 10. Klassen können sich hier in unterschiedlichen Berufen erproben. So müssen die Seifenkisten den Bauvorschriften der DSKD-Rennklassen entsprechen – die Bereiche Holz- und Metallbau sowie die Maler und Lackierer also optimal zusammenarbeiten.

Dem nicht genug, sind die Rennteams angehalten, Sponsoren zu suchen, wobei es sich möglichst um Ausbildungsbetriebe handeln soll. Der überregional beachtete Wettbewerb ist ein offizieller Vorentscheid zur Deutschen Meisterschaft des Deutschen Seifenkisten Derby e.V. (DSKD), soll vor allem aber Spaß machen. Die Veranstaltung ist eintrittsfrei und bietet einen familienfreundlichen Rahmen. Auch Gästefahrten sind zwischen den Wertungsläufen möglich. Mehr Infos zur Rennstrecke, der Anmeldung sowie dem Organisations- und Rennplan gibt es unter: www.conaction-koeln.de.

8.7. + 9.7. Juli 2017, Nippeser Tälchen zwischen Altenberger Hof und Neusser Straße, Eintritt frei