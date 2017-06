Erlebniswelt – Pferd & Hund

Ausgabe Juni 2017

Anzeige: „EQUORIUS“ und „bunte hunde“ feiern Premiere auf der traditionsreichen Rennanlage in Köln-Weidenpesch

Hunde- und Pferdefreunden steht in der Zeit von 15. bis 18. Juni ein absolutes Highlight im Kölner Terminkalender bevor. Denn rund um Fronleichnam erleben sie mit der ganzen Familie auf der tradi­tionsreichen Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch eine besondere Event Premiere: Die Messe „EQUORIUS“, wird gemeinsam mit dem Festival „bunte hunde“ hier ihre Zelte aufschlagen. Das neue Format verbindet über vier Tage ein nationales Springturnier und faszinierende Hundeshows mit zwei exklusiven Verkaufsmessen. Diese bieten mehr als 100 Verkaufsstände, an denen Hundehalter und Reitbegeisterte alles finden, was sie für ihr Hobby und ihre vierbeinigen Freunde brauchen.

„Die EQUORIUS grenzt sich ganz bewusst von anderen Reitmessen ab. Die Ausstellerstruktur ist hochwertig und die Angebote vielseitig. Wir bieten ein attraktives Rahmenprogramm sowohl für Profis als auch Amateure und einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie“, betont Veranstalter Ralf Becker, Geschäftsführer der DuMont LiveKon GmbH. Die historische Rennanlage bietet unserem Programm die perfekte Kulisse“, so Becker weiter.

Besucher erleben bei der EQUORIUS sehenswerten Reitsport auf höchstem Niveau. Karl-Heinz Heck­mann, 1. Vorsitzender des Kreisverbandes der Pferdesportvereine Köln e. V., und sein Team organi­sieren vor Ort ein absolutes Turnierhighlight. ,,Ich war von diesem tollen Gesamtkonzept begeistert und freue mich sehr auf ein weiteres Spring-Event für Köln‘‘, berichtet Karl-Heinz Heckmann. ,,Ein guter Mix aus Springprüfungen der Klasse A bis S** wird Reiterinnen und Reiter aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Weidenpesch locken. Attraktive Sonderprüfungen wie ein spektakuläres Barriere-Springen oder ein Jump & Drive am Abend runden das offizielle Turnierprogramm ab.“

Darüber hinaus präsentieren sich auf dem Rennbahngelände Vereine und Verbände sowie vielfältige Aussteller, die ihre Produkte rund um Pferd und Hund anbieten. Von Reitzubehör, wie Helme oder Stiefel, über Jagdzubehör, Sättel und Trensen bis hin zu Kutschen, von Pflege- und Ernährungspro­dukten über Fachliteratur bis hin zur Tiermedizin, Hundezubehör und Wohnaccessoires für die vier­beinigen Freunde: Die neue Messe bietet an einem einzigen Ort einen umfangreichen Marktüber­blick.

Auch für die gut 30.000 Hundebesitzer Kölns und natürlich noch viele mehr in der Region verspre­chen spezielle Fotoshootings für Hund und Herrchen (oder Frauchen) wie etwa der „Look-Alike Contest“ oder ein spaßiges Wettrennen, bei denen sich Hund und Herrchen messen können, beste Unterhaltung. Ein umfangreiches Infotainment- und Veranstaltungsprogramm u. a. mit The­men wie „Reisen mit Hund“, „Beruf und Hund“ sowie einem eigenen Block für Kinder- und Jugend­liche runden das Programm der Premiere von EQUORIUS und bunte Hunde ab.

Die einzigartige Atmosphäre auf der Kölner Rennanlage und ein attraktives Turnier- und Aussteller­programm sind ein Garant dafür, dass die EQUORIUS schon bei ihrer Premiere im Juni ein Publi­kumsmagnet für Reitsportbegeisterte und Hundeliebhaber aus der gesamten Region sein wird.