Ausgabe Juni 2017

Als Schauspieler glänzte er bereits in diversen Rollen. Dass er auch als Musiker das Publikum begeistern kann, bewies Kiefer Sutherland vergangenen Sommer mit seinem Album „Down in a Hole“. Erst durch Zureden eines Freundes ließ sich der Mitbegründer einer Plattenfirma dazu überreden, auch seine eigene Musik zu veröffentlichen. „Glücklicherweise“ werden seine Fans sagen, denn der Songwriter versteht, sein bewegtes Leben in mitreißende Songs zu verpacken.

12.6., 20h, Gloria, Tickets: Tel. 0221-28 02, www.kölnticket.de, 40,80 €