Ausgabe Juni 2017

Lachen, Lachen und noch mehr Lachen! Das vernehmen die sieben Blechbläser von Mnozil Brass, wenn sie auf der Bühne stehen. Das Publikum grinst, kichert und jubelt. Gemeinsam loten die Musiker die Grenzen ihrer Instrumente aus und treten dem alltäglichen Wahnsinn mutig mit humoristisch geprägten Musikeinlagen entgegen. Schon 24 Jahre sorgen Robert Rother, Roman Rindberger, Leonhard Paul, Gerhard Füßl, Zoltan Kiss und Wilfried Brandstötter so bereits für ansteckende Lachsalven. In ihrem neuen Programm „Cirque“ zeigen sie – als Gewichtheber, Clown, Zauberer & Co. verkleidet – die Welt als einen riesengroßen Zirkus.

12.6., 20h, Kölner Philharmonie, Tickets: Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de, 40-66€