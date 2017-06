Weiße Nächte – Mittsommer Köln

Ausgabe Juni 2017

Anzeige:

Mittsommer ist in skandinavischen Ländern traditionell eines der ausgelassensten Feste des Jahres. Ab 2017 soll auch in Köln die Sommersonnenwende Anlass zum Feiern und Genießen geben. In der Mittsommerwoche wird an vielen Orten der Stadt gelacht, gegessen, getrunken und getanzt. Ganz Köln lässt sich verführen von der wunderbar entspannten sommerlichen Atmosphäre ganz in elegantem Weiß. Die tatsächlich kürzeste Nacht des Jahres wird am 21. Juni ausgiebig in der Kantine bei der My Generation – A Celebration Party gefeiert. Einen der längsten Tage des Jahres genießen Sie bei einem Besuch im Kölner Zoo, der am Freitag den 23. Juni die Türen für die Besucher bis Sonnenuntergang geöffnet lässt. Und am Wochenende bietet das triple a, die „Grosse“ Party in Weiß auf der RheinFantasie oder auch die Magazin Party in der Kantine Gelegenheit durch die lauen Sommernächte zu feiern. Und ganz entspannt genießt man Samstag und Sonntag, 24. Und 25. Juni, bei einem ausgezeichneten Glas Wein auf dem DuMont Weinfest. Seien Sie dabei und feiern Sie mit. Selbstverständlich gilt auch in Köln der traditionelle Dresscode jeder Mittsommerparty: Blumen im Haar und Weiß gekleidet!

Termine, Infos und Tickets unter www.weisse-nächte-köln.de , www.kölnticket.de, Hotline 0221 2801 oder an der Abendkasse.