Alarm für Cobra 11 – Staffel 39

(D, 2017, R: Franco Tozza, Nico Zavelberg, Ralph Polinski, FSK: 12, VÖ: 30.6.)

Wohnmobil statt Streifenwagen: Die Helden der Autobahnpolizei fahren in den wohlverdienten Campingurlaub nach Rügen. Doch selbst in den Ferien können Semir (Erdogan Atalay) und Paul (Daniel Roesner) es nicht lassen – und geben ordentlich Gas. Für Paul bedeutet das: Ran ans Kite und auf die See. Semir hingegen würde am liebsten sofort wieder zurück, da sie direkt neben einem FKK-Club gelandet sind und seine Frau Andrea (Carina Wiese) zu allem Übel auch noch ihre sächsische Jugendliebe Timo trifft. Da kommt es ihm auch fast gelegen, dass Pauls alter Kumpel Wolfgang in einen mysteriösen Fall verwickelt zu sein scheint – ganz ohne Ermittlungen geht es eben auch im Urlaub nicht. Doch auch privat gibt es einige Entwicklungen: nach ihrem One-Night-Stand wissen Paul und Jenny nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen – zudem verkomplizieren Semirs Tochter Dana und Pauls Ex-Freundin Summer die Lage. Semir hingegen plagen andere Sorgen: Er will Dana unbedingt den Polizeiberuf ausreden. Und nachdem er nach der Scheidung wieder zu Andrea gefunden hat, will er ihr einen Antrag machen – doch der richtige Moment lässt auf sich warten…

