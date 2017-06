„Weiße Nächte – Mittsommer Köln“

Ausgabe Juni 2017

Anzeige: „Tanzen! Die Magazin Party ganz in Weiß“ und „Die ‚Grosse‘ Party in Weiß“

Wir holen Mittsommer nach Köln: Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns am Freitag, den 23.06 2017 in der Kantine einen der längsten Tage des Jahres. Die Sommerausgabe der Tanzen Magazin Party des Kölner Stadtanzeiger steigt ganz in Weiß und unter freiem Himmel auf dem wunderbaren Outdoor-Dancefloor der Kantine. Tanzen Sie mit uns durch die laue Sommernacht und erleben Sie eine der ausgelassensten Partys des Jahres. Traditioneller Dresscode jeder Mittsommerfeier: Blumen im Haar und in Weiß gekleidet…! Für den passenden sommerlichen Groove sorgt ab 21.30 Uhr unser DJ und falls der Wettergott wider Erwarten nicht ganz mitspielt, haben wir auch diesmal die große Clubhalle mitreserviert.

Am Samstag, den 24. Juni 2017 geht es an Bord der MS Rheinfantasie einen der längsten Tage des Jahres. Ab 20.00 Uhr startet die entspannte Mittsommer-Schiffsparty ganz in elegantem Weiß. Musik, nette Leute, leckeres Kölsch und die sommerliche Fahrt den Rhein runter sorgen gleich ab Beginn für beste Partystimmung. Unter Deck wird nach Rückkehr mit Blick auf das Kölner Stadtpanorama bis in den Morgen ausgelassen weitergefeiert. In skandinavischen Ländern schon lange als eine der ungezwungensten Partys des Jahres fester Bestandteil des Eventkalenders soll der Mittsommer ab 2017 soll auch Köln gefeiert werden. Traditioneller Dresscode jeder Mittsommerfeier: Blumen im Haar und in Weiß gekleidet…! Seien Sie dabei und genießen Sie den Mittsommer Köln 2017!

Tanzen! Die Magazin Party ganz in Weiß, Die Kantine, 23. Juni 2017, 21.00 Uhr, 11.00 €

Die „Grosse“ Party in Weiß, Partyschiff MS RheinFantasy, 24. Juni 2017, Einlass: 19.00 Uhr, Abfahrt: 20.30 Uhr, Frankenwerft

www.weisse-nächte-köln.de

Tickets unter kölnticket.de