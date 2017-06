Ausgabe Juni 2017

Anzeige: Messe für Auslandsaufenthalte und internationale Bildung

Auslandserfahrungen sind bei vielen jungen Menschen im Rheinland sehr begehrt und bei Arbeitgebern immer häufiger gewünscht. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung fördert Jugendliche mit der “Auf in die Welt”-Messe, die regelmäßig in Köln stattfindet – dieses Mal am 17. Juni im Bürgerhaus Stollwerck unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Außerdem vergibt die Stiftung jährlich Stipendien für den Schüleraustausch im Wert von je 2.000 €. Im Internet bietet die Stiftung auf dem SchülerAustausch-Portal online Informationen zu Auslandsaufenthalten für junge Menschen sowie die Ausstellerliste der Messe, das Programm und weiteres kostenfreies Informationsmaterial wie Praxistipps, Erfahrungsberichte und E-Books.

Info: 17.6., 10-16h, Bürgerhaus Stollwerck, Eintritt frei, www.aufindiewelt.de