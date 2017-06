Ausgabe Juni 2017

Mediterrane Lebensart im Rheinauhafen

Mit dem „Eleven Stories“ erfährt der Rheinauhafen eine weitere kulinarische Aufwertung. Mediterrane Küche, eine opulent angelegte Cocktailbar, Private- und FineDining sowie Feiern und Events haben im historischen Ambiente der „Halle 11“ ein neues Zuhause. Das Eleven Stories ist das neue Projekt von Jürgen Hörmann („Joseph’s“). Gemeinsam mit seinem Partner Jon Christoph Berndt etabliert er den Ort mediterraner Lebensart im einzigartigen Ambiente eines historischen Stückgutspeichers – inmitten der markanten Kranhäuser im Kölner Hafen. Ihr Anspruch unter dem original erhaltenen Kreuzrippengewölbe: Pflege des mediterranen Lebensstils, klassenlose Gastfreundschaft auf hohem Niveau und nachvollziehbarer kompromissloser Anspruch an Herkunft und Qualität der Ware. Für Jürgen Hörmann bedeutet das: „Wir setzen nie auf bloß Bio, das sowieso nie zu 100 Prozent drin steckt, sondern immer auf natürlichen Anbau und natürliche Aufzucht und grundsätzlich keine Tiefkühlware.“

Das Eleven Stories bietet auf 1.000 m² 210 Plätze in zwei Restaurantbereichen, 30 Plätze in der größten Kölner Restaurantbar mit Lounge, den Eventbereich sowie abgeschlossene Bereiche für Private- und Fine Dining; außerdem zunächst 100 Plätze auf Balkon und Terrasse direkt am Rhein.

Info: Eleven Stories, Im Zollhafen 9 (Altstadt Süd), Tel. 64 30 37 30, Ö: Mo-Fr 12-15h + 18-0h, Sa 18-0h, www.elevenstories.de