„Weiße Nächte – Mittsommer Köln“

Ausgabe Juni 2017

Anzeige: “Radio Köln-AfterJobBeachParty” und das Weinfest an der DuMont Kunsthalle

Wir holen den Mittsommer nach Köln: Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns am am Mittwoch, 21. Juni die kürzeste Nacht des Jahres in einer der schönsten Open Air Locations Köln. Bei hoffentlich wunderbarem Wetter lädt der Beach Club nicht nur zum chillen ein, sondern wir tanzen zum aktuellen AfterJob-Mix in bester Partylaune dem Sonnenuntergang entgegen und dann durch die Nacht. Traditioneller Dresscode jeder Mittsommerfeier: Blumen im Haar und in Weiß gekleidet…!

Am 24. Und 25. Juni findet auf dem DuMont Gelände neben der DuMont Kunsthalle unser Weinfest statt, bei dem sich die Besucher auf vielfältige prämierte Weine – alle ausgewählt und prämiert vom Deutschen Weininstitut. Sechs Winzer verköstigen und verkaufen vor Ort ihre Produkte. Darüber hinaus wird Romana Eschensperger, eine der acht deutschen Weinexperten, die den renommierten Titel Masters of Wine tragen darf, in verschiedenen Seminaren den interessierten Besuchern tiefere Einblicke rund ums Thema Wein gewähren. Seien Sie dabei und genießen Sie den Mittsommer Köln 2017! Eintritt frei.

“Radio Köln-AfterJobBeachParty”, 21. Juni 2017, km 689 Cologne Beach Club

Weinfest an der DuMont Kunsthalle, 24. & 25. Juni, Sa. 11.00 – 22.00 Uhr, Sonntag 11 – 20.00 Uhr, DuMont-Gelände

www.weisse-nächte-köln.de

www.koelnticket.de