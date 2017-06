Ausgabe Juni 2017

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für die Club Show im E-Werk!

Mit der Ankündigung einer exklusiven Club Show mit Live-Audio-Download in Köln starten Die Fantastischen Vier in den Live-Sommer. Bevor es ab Ende Juni auf Open Air Tour geht, spielen Thomas D, And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo ein exklusives Konzert im Kölner E-Werk. Im Ticket enthalten ist zudem erstmals ein Download-Code, mit dem sich jeder Zuschauer die komplette Show anschließend als Audiodatei herunterladen kann. Es wird laut, voll und heiß und wer dabei sein will, musste wie immer schnell sein, denn die Anzahl pro Käufer ist begrenzt und der Wiederverkauf verboten.

22.6., 20h, E-Werk

Wer kein Ticket ergattern konnte: Wir verlosen auf unserer Facebook-Seite 10 x 2 Tickets!

