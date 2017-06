Ausgabe Juli 2017

1.7., 23h, ARTheater

Auch in diesem Jahr hat die „Berg- Wacht“ den Kanadier Van Did zu ihrer letzten Party vor der Sommerpause eingeladen. Er hat vor kurzem sein Debütalbum „Avenir“ auf seinem Label 8day veröffentlicht – drei Jahre hat er daran gearbeitet. On Top gibt es ein Live-Set von Unique Repeat und damit die langersehnte Wiederholung ihres ersten „BergWacht“-Auftritts 2015. Dazu gesellen sich noch Christian Zah und selbstverständlich Liho.