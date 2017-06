Ausgabe Juli 2017

studiobühneköln, 7.-11.7., jew. 20h

Gegründet wurde die englischsprachige Theatergruppe Port in Air 2003 als Experiment. Gründungsmitglieder waren eine Handvoll spielfreudiger Studenten des englischen Seminars und der Dozent Dr. Richard Aczel. Aus dem Experiment wurde schnell eine Dauereinrichtung. Bis heute werden überwiegend Stücke aus der Feder von Aczel gespielt, der auch Regie führt. Die neueste Produktion ist im Juli an der studiobühneköln zu sehen. „Fish in Styx“ basiert auf der griechischen Sage von Orpheus und Eurydike, interpretiert die Motive aber mit „himmlischem Todernst, irdischer Leichtigkeit, höllischem Spießertum und Livemusik“ neu. -da