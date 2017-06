Ausgabe Juli 2017

14.7., 23h, Bootshaus

Die bekannte Partyreihe „Loonyland“ und GTA sind ein absolutes Traumpaar. So sprechen die Kölner, wie auch die beiden Amis ein breites Spektrum an Musikfans an. Hier wird musikalisch nicht in Sparten gedacht, sondern diverse Genres werden munter miteinander vermischt und durch den Tonalen- Fleischwolf gedreht. Julio Mejia und Matt Toth, die zusammen GTA sind, haben es mit ihrem offenen Stil und ihrem einzigartigen Image bereits mehrfach in die Charts geschafft. „Loonyland“ und Alison Wonderland passen ebenfalls sehr gut zusammen. Beide Parteien stehen auf zerhackte Trap- Beats, pumpende Synthesizer und Bass inspirierte Sound-Attacken – die Australierin rockt einfach wie Hölle. Genau aus diesen Gründen wird Alison ebenfalls am 14. Juli den weiten Weg ins Bootshaus auf sich nehmen. Ergänzt wird das Line-up durch einige Residents. Diese prickelnde DJ-Kombination, die man so noch nie gesehen und vor allem gehört hat, wird in jedem Fall für heiße Ohren und brennende Schuhsolen sorgen.