Schattenriss/Morgen weiß ich, was zu tun ist

Ausgabe Juli 2017

Bürgerhaus Stollwerck, 9.7., 15 u. 18h/11., 12.7., jew. 10.30h

Der Name „Theater Monteure“ steht in Köln seit 1988 für Kindertheater. Somit können sich die Mitglieder rühmen, schon ganze Generationen junger Zuschauer an das Theater herangeführt zu haben. Hin und wieder stehen aber auch Stücke auf dem Spielplan, die sich explizit an Jugendliche und junge Erwachsene richten. Zwei Produktionen für ZuschauerInnen ab 13 Jahren sind im Juli zu sehen. „Schattenriss“ zeichnet anhand biografischen Materials und mit tänzerischen Elementen den Weg einer jungen Frau in die Magersucht nach. In „Morgen weiß ich, was zu tun ist“ prallen bei einem Geburtstagsfest die Lebenspläne von fünf Frauen aufeinander. -da