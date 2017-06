Auf ins Piratenabenteuer

Ausgabe Juli 2017

Pirates Action Theater präsentiert „Die Quelle des ewigen Lebens“

Das Pirates Action Theater feiert mit „Die Quelle des ewigen Lebens“ am 15. Juli im Amphitheater in Xanten-Birten Premiere. Die actiongeladene Theatershow heizt mit Fechtszenen, Bodystunts, Pyro-Effekten und echtem Schwarzpulver ein. Das bunte Rahmenprogramm gewährt Einblicke ins wilde Piratenleben. Weitere Termine sind: 16., 21., 22. und 23. Juli. Der Konzertabend „A Pirates Night“ am 14. Juli stimmt auf die Piratenaction ein. Neben der Lokalband Barbers Clerk sorgt die schwedische Piratenband Pat Razket für einen unvergesslichen Konzertabend, der in die Beine geht.

Pirates Action Theater, Xanten-Birten, www.pirates-actiontheater.de