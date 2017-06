Sommerfest

Ausgabe Juli 2017

D 2017, R: Sönke Wortmann; D: Lucas Gregorowicz, Anna Bederke; Start: 29.6., Cinenova

Drama Der mäßig erfolgreiche Theaterschauspieler Stefan bekommt in seiner neuen Heimat München die Nachricht vom Tod seines Vaters. Um die Beerdigung zu regeln und den Haushalt seines alleinlebenden Vaters aufzulösen, kehrt Stefan nach zehnjähriger Abstinenz in seine Heimatstadt Bochum zurück. Drei Tage soll die Reise nur dauern, doch vor Ort holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Er trifft nicht nur alte Jugendfreunde und Nachbarn wieder, sondern auch seine Jugendliebe Charlie. Das Wiedersehen weckt bei beiden lange vergrabene Gefühle. Nach „Radio Heimat“ kommt hier ein weiterer Ruhrgebietsreigen aus der Feder von Frank Goosen in die Kinos. Erneut hat der fertige Film mehr Revuecharakter und steckt voller Stereotypen, als dass es Regisseur Sönke Wortmann gelingt, die Adaption zu einer kompakten Geschichte umzustricken. -nr