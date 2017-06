Sommerprogramm in Würselen

Ausgabe Juli 2017

Konzerte, Kabarett und Kino auf Burg Wilhelmstein

Bis zum 8. September bildet Burg Wilhelmstein in Würselen wieder die einmalige Kulisse für ein buntes Sommerprogramm. Dabei wird, so Kulturmanager Hans Brings, jeder Geschmack und jede Altersgruppe bedient. Im Juli stehen unter anderem Helgi Jonsson & Tina Dico (6.7.), Bokanté (12.7.), Electro Deluxe (28.7.) sowie die Höhner (13.7.) und Soulcats feat. Köster & Hocker (15.7.) auf der Open-Air-Bühne. Filme wie La La Land (20.7.) und Moonlight (27.7.), die in Zusammenarbeit mit Apollo-Kino&Bar auf einer besonders großen Air-Leinwand flimmern, runden das Programm ab.

Das komplette Programm unter: www.burg-wilhelmstein.com.

Burg Wilhelmstein, Klosterstraße 33, 52146 Würselen, Tel. 02405-429490