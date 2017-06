Spider-Man: Homecoming

Ausgabe Juli 2017

USA 2017, R: Jon Watts; D: Tom Holland, Marisa Tomei; Start: 13.7., Cinedom, Filmpalast

Fantasy Nachdem Spider-Man sich im letzten Captain-America-Abenteuer zum ersten Mal im Kreis der Avengers auszeichnen konnte, kehrt der junge Superheld wieder nach New York zurück. Aufgerüttelt durch die neu gewonnenen Erfahrungen in Europa, sinnt Spider- Man darüber nach, ob er mehr sein will, als die gute Seele in seiner Nachbarschaft. Mit Tony Stark hat er einen profilierten Mentor, der ihn für künftige, größere Aufgaben vorbereitet, während er gleichzeitig mit einem ganz normalen Teenager- Alltag kämpft. Mitten in die Findungsphase platzt mit dem Vogelmann Vulture ein Bösewicht in Peter Parkers Leben, der ihn vor ganz neue Herausforderungen stellt. Mit Robert Downey Jr. und Michael Keaton bekommt Jungstar Tom Holland bei seinem ersten großen Spider-Man-Abenteuer zwei prominente Hollywood-Haudegen an die Seite gestellt. -ic