Südseeparadies im Rheinland

Ausgabe Juli 2017

Sommerfeeling in der Thermen & Badewelt Euskirchen

Wer diesen Sommer auf der Suche nach Erholung, Sonne und dem richtigen Wohlfühlfaktor ist, findet in der Thermen & Badewelt Euskirchen eine besondere Auszeit. Hier erwartet Sonnenanbeter, Urlaubshungrige und Erholungssuchende ein Südseeparadies. Schwimmen in türkisblauen Lagunen, relaxen am Playa Paradiso und fruchtige Cocktails an der Poolbar – hier kann jeder Rheinländer sein persönliches Paradies im exotischen Ambiente erleben.

Über 500 Südseepalmen und tropische Pflanzen heißen den Kurzurlauber im Südseeparadies willkommen und sorgen mit dem Blätterdach über den Relaxliegen direkt für Urlaubsfeeling. Die auffahrbare Glaskuppel schenkt den Besuchern an warmen Sommertagen ein Bad in der Sonne. Zudem laden im Herzstück der Anlage Sprudelliegen und Massagedüsen zum Relaxen ein. Alle, die sich nach noch mehr Entspannung sehnen, können in der „MassagePerle“ exotische Massage- und Beautyanwendungen für den sommerlichen Wellness-Kick genießen. Im großzügigen Außenbereich umrahmt eine weitläufige Parkanlage den idyllischen Natursee, der zu einer gemütlichen Tretbootfahrt im Sonnenschein einlädt. Wem der Sinn nach einer Erfrischung steht, der kann sich in der Erlebnisdusche Südsee-Nebel vom kühlen Sprühnebel berieseln lassen. Erholung finden alle Sonnenanbeter auf den Sonnenliegen und in den Bambus Lounges. Mit den Lounge Packages erwartet die Gäste neben den gemütlichen Naturpavillons auch eine Flasche Prosecco. Ein weiteres Highlight ist der Strandabschnitt „Playa Paradiso“.

Thermen & Badewelt Euskirchen, Thermenallee 1, Euskirchen, weitere Infos unter: www.badewelt-euskirchen.de