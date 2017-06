VORFREUDE feiern!

Ausgabe Juli 2017

Too Many Zoos

Bekannt wurden die Musiker durch ein YouTube-Video von einer ihrer spektakulären Subway Performances am Union Square in Manhattan, das schnell zum viralen Hit wurde. Jetzt könnt Ihr sie live erleben.

7.8., Club Bahnhof Ehrenfeld Köln

Twin Peaks

Twin Peaks gehören spätestens seit ihrer dritten Platte „Down In Heaven“ zu einem der besten amerikanischen Indie-Rock-Acts. Im Juli unterbrechen sie ihre Festival-Tour, um eine Clubshow in Köln zu spielen.

18.7., Blue Shell Köln

Helden des Handballs

In der Kölner LANXESS arena duellieren sich, zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder, die beiden Top-Mannschaften des europäischen Handballs in einem Match, in dem schon immer Helden geboren wurden.

13.8., LANXESS arena Köln

30. Kölner Sommerfestival

Wie jeden Sommer wartet die Kölner Philharmonie auch in diesem Jahr mit einer hochkarätigen Sommerbespielung auf: Familie Flöz, Shadowland 2, Alvin Ailey und Tanguera.

22.7. – 20.8., Kölner Philharmonie

Div. Termine

Bis 16.7., GOLDEN GIRLS MIT ANITA KUPSCH, VIKTORIA BRAMS, KERSTIN FERNSTRÖM, GUDRUN GABRIEL,Theater am Dom Köln

Div. Termine, JAZZ & WEIN – WEIN BESCHWINGT, MIT JAZZ VERLINKT, Gourmets-For-Nature Köln

13.7.2017, BRAHMS, Kölner Philharmonie

14.7.2017, KD 80ER/90ER PARTY, KD Partyschiff

31.7.2017, AFTER-WORKRENNTAG, Galopprennbahn Köln

16.-20.8.2017, C/O POP FESTIVAL 2017, div. Locations in Köln

