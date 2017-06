Die erfolgreichsten Pokerspieler Deutschlands

Ausgabe Juli 2017

Poker ist bereits seit einiger Zeit ein berühmter und beliebter Sport, der sowohl online als auch in Live-Turnieren ausgetragen wird und bereits den ein oder anderen Millionär geschaffen hat. Auch deutsche Spieler sind unter den weltbesten Pokerspielern vertreten, die bereits einige Millionen an Gewinnen verzeichnen konnten. Auf der All Time Money List werden professionelle Pokerspieler aus aller Welt mit ihren jeweiligen Gewinnen in Live-Pokerturnieren gelistet, angeführt von den Spielern, die bereits den höchsten Gesamtbetrag in Turnieren nachhause gebracht haben. Auf der deutschen All Time Money List lassen sich alle deutschen Spieler finden, die bereits die höchsten Gewinne abgestaubt haben.

Den ersten Platz der deutschen All Time Money List wird von Fedor Holz belegt, der bereits 22 Millionen Dollar in Turnieren nachhause gebracht hat. In der internationalen All Time Money List befindet er sich auf Rang sechs, eine der besten Positionen, die ein Deutscher auf dieser Liste bisher erreicht hat. Der im Juli 1993 in Saarbrücken geborene Deutsche gehört mittlerweile zu den besten Pokerspielern der Welt, sowohl online als auch in Live-Turnieren. Er gewann 2014 unter dem Online-Namen „CrownUpGuy“ die Weltmeisterschaft im Online-Poker und holte sich 2016 das World Series of Poker Bracelet im „$111,111 High Roller For One Drop“ mit einem Gewinn von knapp 5 Millionen Dollar. Er ist einer der angesagtesten Spieler, so belegt er aktuell Platz 4 des Global Poker Index, welcher Live-Turnier-Spieler entsprechend ihrer Positionierung in Pokerturnieren der letzten drei Jahre bewertet.

Die Gewinne der Top 10 deutschen Spieler reichen von den unglaublichen 22 Millionen Dollar von Fedor Holz auf Platz eins, bis zu Platz zehn mit einem Gesamtgewinn von 6,6 Millionen Dollar, die vom 888poker-Botschafter Dominik Nitsche abgeräumt wurden. Die Spanne der Gewinne der besten deutschen Pokerspieler ist somit sehr weit, jedoch stets sehr hoch. Für diese Spieler ist es bereits Alltag, des Öfteren mit Millionenbeträgen den Pokertisch zu verlassen.

Ebenfalls unter den Top 10 der deutschen Höchstgewinner ist ehemaliger Pokerweltmeister Pius Heinz. Auf der deutschen Rangliste liegt er mit einem Gesamtgewinn von knapp über 9 Millionen Dollar auf Platz acht. Im Jahr 2011 holte er sich als erster Deutscher den ersten Platz im World Series of Poker Main Event mit einem beeindruckenden Gewinn von 8,7 Millionen Dollar. Er war somit der erste deutsche Weltmeister im Poker. Seither sind seine Erfolge abgerutscht, wodurch er auf der internationalen All Time Money List nur noch den 62. Platz belegt. Und, wer hätte das gedacht, der deutsche Weltmeister hat in Köln gelebt und an der Hochschule Fresenius in Köln studiert.

Rang zwei und drei der deutschen All Time Money List belegen Christoph Vogelsang und Ole Schemion mit beeindruckenden Gesamtgewinnen von knapp 13,8 sowie 12,5 Millionen Dollar. Beide haben bereits gute Leistungen gezeigt, so belegte der Münsterer Vogelsang 2015 bereits den fünften Platz der WSOP Europe in Berlin und holte sich 2014 den dritten Platz bei der WSOP „$ 1,000,000 No Limit Hold’em – The Big One for One Drop“ mit einem Gewinn von 4,5 Millionen Dollar. Auf Platz drei der deutschen Rangliste folgt der im September 1992 geborene Berliner Ole Schemion. Der professionelle Pokerspieler ist hauptsächlich in europäischen Turnieren vertreten. Im Jahr 2015 schaffte er es im Global Poker Index sogar auf Platz 1.

Wer hätte gedacht, dass man nicht eine bahnbrechende Business-Idee mit einem abgeschlossenen Ivy-League-Studium benötigt, um es zum Millionär zu schaffen. Mit der richtigen Strategie, einem schnellen Köpfchen und viel Geschick kann man dies auch im Poker schaffen. Beweis dafür ist u.a. Pius Heinz, der an der Hochschule Fresenius in Köln war, das Studium für seine Pokerkarriere abbrach und es schließlich zu einem der besten Pokerspieler der Welt schaffte. Wenn auch ihr auf den Geschmack von Poker kommen möchtet, habt ihr dazu bald auch in Köln eine super Gelegenheit, denn eine neue Spielbank in Köln ist bereits in Planung.

