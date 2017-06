Hoch hinaus

Ausgabe Juni 2017

Über Hochseilgärten und Baumwipfelpfaden durch die Wälder NRWs

Spaziergänge durch die heimischen Wälder bieten ein hohes Maß an Erholungs. Und gerade an wärmeren Tagen bieten die blätterüberdachten Waldwege eine sehr willkommene Abkühlung. Wer sich allerdings einmal auf neue Pfade begeben will und die nächsthöhere Etage nicht scheut, der kann sich das Waldtreiben auch wunderbar von oben anschauen. Möglich machen dies die Hochseilgärten und Baumwipfelpfade NRWs, von denen die Kollegen des KStAs einige ausgesuchte Vertreter im Folgenden vorstellen.

