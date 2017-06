Wasser, Marsch!

Ausgabe Juni 2017

Die schönsten Ausflugsziele für Wasserratten

Der Sommer ist da und die Badesaison hat begonnen. Viele Kölner tummelten sich in den vergangenen Tagen bereits in den Becken der Schwimm- und Freibäder der Domstadt. Wer dem großstädtischen Trubel aber aus dem Weg gehen und den Badetag vielleicht auch auf ein Wochenende ausdehnen möchte, dem seien die Ausflugstipps des KStAs ans Herz gelegt. Rund um Köln findet sich nämlich so mancher idyllische Badesee oder auch schöne Campingplätze direkt am Wasser gebaut. Wandern lässt es sich dort in der hiesigen Natur genauso gut wie Schwimmen. Und wen es direkt ans offene Meer zieht, der kann es sich nach wenigen Autostunden auch gleich am Nordseestrand oder am Ijsselmeer gemütlich machen.

